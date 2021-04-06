Украинские военные погибли в Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибли 6 апреля в районе линии разграничения в Донбассе из-за действий подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителей оперативно-тактической группировки «Восток».
По данным военных, смерть первого военнослужащего наступила из-за ранения, полученного под минометным обстрелом. «Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь но, к сожалению, во время эвакуации он умер», — сообщили в группировке. Второй боец погиб из-за подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.
Отмечается, что в местах происшествия работают военная полиция и руководящий состав подразделений, где служили погибшие. Командование пытается выяснить все обстоятельства инцидентов. Имена и звания убитых не называются.