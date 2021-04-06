Украинские военные погибли в Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибли 6 апреля в районе линии разграничения в Донбассе из-за действий подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителей оперативно-тактической группировки «Восток».

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По данным военных, смерть первого военнослужащего наступила из-за ранения, полученного под минометным обстрелом. «Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь но, к сожалению, во время эвакуации он умер», — сообщили в группировке. Второй боец погиб из-за подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.

Отмечается, что в местах происшествия работают военная полиция и руководящий состав подразделений, где служили погибшие. Командование пытается выяснить все обстоятельства инцидентов. Имена и звания убитых не называются.

Ранее власти ДНР назвали вероятные сроки начала наступления украинской армии в Донбассе. Они отметили, что сейчас ополчение ежедневно фиксирует подвоз к линии разграничения военной техники и личного состава, что свидетельствует о подготовке к операции. Тем не менее в Донецке не ожидают активизации боев до окончания весенней распутицы.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР.