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В ВВС США заявили, что новое испытание гиперзвукового оружия завершилось неудачей

ТАСС
33 минуты назад
Новое испытание американской гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура произносится как arrow, в переводе на русский - "стрела" - прим. ТАСС) завершилось неудачей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Военно-воздушных сил США, которые проводили данное испытание.
США провалили испытания гиперзвукового оружия
Фото: U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERSU.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERS
Согласно изложенной ею информации, "тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций" и не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого ее должны были запустить.
Испытание проводилось над Тихим океаном у побережья штата Калифорния.
Армия,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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