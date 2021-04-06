США провалили испытания гиперзвукового оружия

Новое испытание американской гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура произносится как arrow, в переводе на русский - "стрела" - прим. ТАСС) завершилось неудачей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Военно-воздушных сил США, которые проводили данное испытание.

Согласно изложенной ею информации, "тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций" и не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого ее должны были запустить.