В Совфеде пообещали не оставить в беде Донбасс

В Совфеде обещают не оставить в беде соотечественников, проживающих на территории Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

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«Мы не оставим в беде наших соотечественников», — заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

При этом, по мнению сенатора, главное — приложить максимум усилий к снижению напряжённости на Юго-Востоке Украины невоенными методами, используя доступный дипломатический и политический инструментарий.

Руководство Украины убеждено, что наращивание военной инфраструктуры и переброска войск к линии соприкосновения с ДНР и ЛНР позволит ему заручиться ещё большей поддержкой со стороны США: и военно-технической (если так, то американцы им поставят очередное списанное устаревшее оружие), и финансовой, рассуждает парламентарий.

«Разговоры о членстве Украины в НАТО, о котором грезит Зеленский, вряд ли дойдут до дела. Не нужны НАТО украинцы, американцам удобно держать их на коротком поводке, но при этом на расстоянии, не наделяя статусом члена альянса», — завил также глава комитета Совфеда.