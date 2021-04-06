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Генштаб ВСУ объявил сборы территориальной обороны в приграничных районах Украины

Аргументы Недели
1 час назад
Генштаб ВСУ начал проведение сборов территориальной обороны в приграничных районах юга и востока Украины. В ходе практических занятий, включая отработку тактики, военнослужащие должны повысить уровень боевой подготовки.
Генштаб ВСУ объявил сборы в приграничных районах
Фото: ВСУВСУ
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ. Цель сборов - "усиление и защита государственной границы, охрана и оборона определенных объектов, борьба с ДРГ". Повышенное внимание будет уделено отработке навыков борьбы с диверсионно-разведывательными группами потенциального противника.
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Армия,Игорь Стрелков,Генштаб,Украина,
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