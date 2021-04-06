Генштаб ВСУ объявил сборы в приграничных районах

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ. Цель сборов - "усиление и защита государственной границы, охрана и оборона определенных объектов, борьба с ДРГ". Повышенное внимание будет уделено отработке навыков борьбы с диверсионно-разведывательными группами потенциального противника.