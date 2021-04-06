Сухопутные войска США собираются утроить дальность стрельбы перспективных ракет высокоточного удара типа PrSM. В СМИ она известна как «убийца» российских систем ПВО, хотя ни одна единица российской техники от этого оружия пока не пострадала. В этом году ракету PrSM готовят к первому пуску с дальностью полета более 300 миль (почти 500 км), а пушка ERCA и гиперзвуковой аппарат LRHW отправятся на испытания в 2023 году.

«Убийца» «Триумфов»

Новая высокоточная ракета Precision Strike Missile (так называемая ракета высокоточного удара) разработки компании Lockheed Martin еще не прошла испытание стрельбой на максимальную дальность. Эта характеристика изделия на данный момент является засекреченной. Однако Сухопутные войска США утверждают, что она составляет более 500 километров (311 миль).

В настоящее время СВ США уже изучают потенциальные усовершенствования изделия, которые могут предоставить ракете PrSM дальность стрельбы, которую в американской пехоте называют «средними возможностями», пишет издание Breaking Defense.

Эта характеристика была определена как более 1600 км (1000 миль). То есть примерно в три раза больше, чем обладает ракета PrSM в настоящее время.

Сегодня Сухопутные войска США закупают начинающий устаревать «Томагавк» и сверхзвуковую ракету SM-6 в качестве временного оружия средней дальности. Однако в долгосрочной перспективе рассматривают другие варианты, включая гиперзвуковой летательный аппарат, разрабатываемый DARPA , и модернизированную ракету PrSM, характеристики которой ранее подобно описывала «Газета.Ru».

Американские военные пришли к выводу, что им нужна ракета средней дальности, чтобы заполнить пробел в радиусе боевого применения в 500-2000 км, и что подобное изделие требуется принять на вооружение в достаточно короткие сроки, как минимум, к 2023 году.

«Это оружие изменит все как на Европейском, так и на Тихоокеанском театрах военных действий», — сказал бригадный генерал Джон Рафферти, отвечающий за модернизацию системы ведения высокоточного огня на большие дальности — LRPF.

Он же в декабре 2019 года дал этой ракете звучное прозвище, назвав ее «убийцей» российских ПВО, таких как С-400 «Триумф».

От малого к среднему

Возможности по ведению стрельбы на средней дальности находились бы между ракетами высокоточного удара (Precision Strike Missike, PrSM), способными поражать цели на расстоянии до 499 км, и гиперзвуковыми ракетами наземного базирования, которые находятся в рамках проекта LRPF.

Программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется Сухопутными войсками США с марта 2017 года. Конечной целью является создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS.

Подобно ATACMS, ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS.

В отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

По словам Джона Рафферти, Сухопутные войска США стремятся сделать так, чтобы ракета PrSM обладала возможностями ведения огня на «средних дистанциях». Хотя Рафферти не дал точного определения этого термина, в более ранних высказываниях генерала средняя дальность определялась как «около 1800 километров» (около 1100 миль).

«Мы находимся на ранних этапах разработки вариантов расширенного диапазона стрельбы для PrSM и изучаем возможности применения разных типов двигателей для этой ракеты, которые доведут дальность полета PrSM до требуемых характеристик», — сказал генерал Рафферти.

По его словам, это даст США возможность вести стрельбы этой ракетой с использованием уже имеющихся на вооружении пусковых установок. «И это станет реальным будущим ракет средней дальности», — добавил генерал.

Ожидается, что ракета PrSM поступит на вооружение в 2023 году. В прошлом году было осуществлено как минимум три успешных пуска. На данном этапе стрельба велась на малых дальностях. Между тем двигатель ракеты PrSM весьма мощный. Это позволяет осуществлять полет изделия на дальностях существенно больше 300 миль, пишет Breaking Defense.

Первоначальная дальность стрельбы изделия была ограничена Договором о РСМД, который запрещал США и России разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5 500 км.

Но это никогда не было фундаментальным техническим ограничением конструкции Lockheed Martin, пишет Breaking Defense. Как только президент США Дональд Трамп вышел из договора, Сухопутные войска США начали описывать дальность полета ракеты PrSM как «500 с лишним километров» (т. е. более 311 миль).

Ближайшие учения

В этом году запланировано четыре запуска ракеты высокоточного удара PrSM «на дальние дистанции», сказал генерал Рафферти.

Эти испытания будут включать стрельбу на дальность 400 км на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико в мае и пуск на максимальную дальность (500 км) на авиабазе Ванденберг в Калифорнии в августе. Breaking Defense подчеркивает, что полигоны Сухопутных войск США для этих стрельб «недостаточно велики».

Осенью будет сделан двойной пуск — две ракеты PrSM будут запущены из одной и той же пусковой установки системы HIMARS. Это произойдет в рамках военных игр Project Convergence 2021.

Но Сухопутные войска США уже работают над модернизацией базовой версии ракеты PrSM. Предполагается оснастить ракету высокоточного удара радиолокационной головкой самонаведения (ГСН) для сопровождения движущихся целей на суше или на море.

Планируется, что изделие PrSM получит ГСН примерно в 2026-2027 годах.

Сухопутные войска США надеялись сделать это к 2025 году, но так и не смогли найти необходимые источники финансирования. ГСН уже прошла два успешных испытания на самолете-носителе. В июле этого года на полигоне Уайт-Сэндс будет проведен тестовый запуск прототипа ракеты.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что ракеты высокоточного удара типа PrSM в первую очередь предназначены для огневого воздействия по основным группировкам войск вероятного противника, его средствам ядерного нападения, ударов по авиации на передовых аэродромах, важнейшим объектам противовоздушной обороны (стартовым позициям зенитных ракетных систем (в первую очередь, ЗРС С-400 «Триумф») и радиоэлектронным средствам радиотехнических войск), пунктам управления. Одна из основных задач боевого применения ракет высокоточного удара типа PrSM - дезорганизация управления войсками и оружием противника.