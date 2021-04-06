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Шойгу объявил проверку боевой готовности российской армии

Lenta.ru
1 час назад
Россия начала проверку боевой готовности армии. Об этом объявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
Шойгу объявил проверку боевой готовности российской армии
Фото:  Минобороны РФ / РИА Новости Минобороны РФ / РИА Новости
По словам Шойгу, войска вышли на полигоны для учений. Он потребовал обеспечить качество занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и техники.
Армия,Войска,Сергей Шойгу,РИА Новости,Россия,
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