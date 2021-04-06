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В ВС России начались контрольные проверки боеготовности

Газета.Ruиещё 11
3 часа назад
В российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боевой готовности. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ. "В период с 6 по 30 апреля будет оценен уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники, готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности", - говорится в сообщении Минобороны страны. Планируется, что личный состав проверят по основным предметам обучения. Кроме того, гвардейцы-десантники примут участие в контрольных занятиях по физической, огневой, тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке. За апрель проведут 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне, а также 520 объектах учебно-материальной базы. Ранее Армения начала масштабные военные учения.
В России начали проверку боевой готовности войск
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Министерство обороны,Россия,
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