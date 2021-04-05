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Украинский солдат-срочник покончил с собой на посту

Российская Газета
26 минут назад
В Ковельском районе Волынской области солдат-срочник из Николаева совершил самоубийство, сообщается на сайте национальной полиции Украины.
Украинский солдат покончил с собой на посту
Фото: © Flickr/ U.S. Army Europe Images© Flickr/ U.S. Army Europe Images
Известно, что трагедия произошла в пятницу, 2 апреля. 20-летний военный находился в патруле у границы с Беларусью.
Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.
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