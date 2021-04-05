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В ДНР сообщили о гибели украинского военного во время боя

Российская Газетаиещё 2
42 минуты назад
Тело украинского военного найдено на поле скоротечного боя между ополчением ДНР и группой диверсантов в Донецкой области.
В ДНР сообщили о гибели украинского военного в бою
Фото: ReutersReuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление народной милиции Донецкой народной республики, 4 апреля украинские вооруженные силы предприняли очередную попытку "проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населённого пункта Шумы".
"Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции", - заявил представитель ДНР.
В ходе осмотра на участке минного поля было обнаружено тело украинского военного. По данным ДНР, это рядовой Игорь Байтала, 1995 года рождения.
"При этом командование ООС гибель своего военнослужащего скрывает уже вторые сутки и не предпринимает никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам..." - подчеркнули в управлении.
Напомним, ситуация в регионе резко обострилась 26 марта.
Армия,ИТАР-ТАСС,
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