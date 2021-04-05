В ДНР сообщили о гибели украинского военного в бою

Тело украинского военного найдено на поле скоротечного боя между ополчением ДНР и группой диверсантов в Донецкой области.

В ходе осмотра на участке минного поля было обнаружено тело украинского военного. По данным ДНР, это рядовой Игорь Байтала, 1995 года рождения.