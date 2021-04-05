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В сети обратили внимание на растяжку солдата на репетиции парада Победы

Мослентаиещё 1
1 час назад
Один из участников репетиции парада Победы в подмосковном Алабино продемонстрировал свою гибкость. На опубликованные после мероприятия снимки обратили внимание журналисты «Московского комсомольца».
В сети удивились растяжке солдата на репетиции парада Победы
Фото: пресс-служба Минобороны РФпресс-служба Минобороны РФ
На одном из размещенных в сети кадров видно, как солдат выполняет упражнение с большой амплитудой — его нога поднимается выше головы.
«Военнослужащие демонстрировали чудеса растяжки», — прокомментировали в издании.
Первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в понедельник, 5 апреля. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
3 апреля сообщалось, что на параде 9 Мая в честь годовщины Дня Победы, который пройдет на Красной площади, зрители увидят пять типов танков. На мероприятии должны быть задействованы танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».
Армия,Московский комсомолец,
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