В сети удивились растяжке солдата на репетиции парада Победы

Один из участников репетиции парада Победы в подмосковном Алабино продемонстрировал свою гибкость. На опубликованные после мероприятия снимки обратили внимание журналисты «Московского комсомольца»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ пресс-служба Минобороны РФ

На одном из размещенных в сети кадров видно, как солдат выполняет упражнение с большой амплитудой — его нога поднимается выше головы.

«Военнослужащие демонстрировали чудеса растяжки», — прокомментировали в издании.

Первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в понедельник, 5 апреля. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.