Снайперы уничтожили «вражеские» дроны на юге России

Снайперы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии уничтожили беспилотники условного противника на учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Чтобы обнаружить «вражеские» БПЛА, военнослужащие применили радиолокационные станции «Борисоглебск». Данные о дронах были переданы на пункт управления, после чего снайперы открыли по ним огонь.

Стрельба по беспилотникам велась из 7,62-мм снайперских винтовок СВД и 12,7-мм снайперских комплексов АСВК.

«Учебные мероприятия проходят совместно с расчетами БЛА и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В состав сводного отряда входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчеты ПЗРК "Игла" и противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

Группы по борьбе с БЛА созданы в целях внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) , разработана в 1958-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Винтовка является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.