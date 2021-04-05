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НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Артём Кульша
38 минут назад
Учения НАТО Defender Europe 2021 станут крупнейшими со времен холодной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Североатлантический альянс планирует провести их в мае-июне и отработать в ходе маневров оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе, в том числе в Косове, Албании, Румынии, Болгарии и Черногории.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в ходе учений Defender Europe 2021 НАТО будет отрабатывать войну с Россией.
Армия,Видео,Алексей Арестович,НАТО,
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