НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Учения НАТО Defender Europe 2021 станут крупнейшими со времен холодной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Североатлантический альянс планирует провести их в мае-июне и отработать в ходе маневров оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе, в том числе в Косове, Албании, Румынии, Болгарии и Черногории.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в ходе учений Defender Europe 2021 НАТО будет отрабатывать войну с Россией.