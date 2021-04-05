США начали переброску военной техники на Украину

Два военно-транспортных самолета ВВС США приземлились на Украине в течение двух дней. Об этом сообщает «Российский диалог».
Согласно данным сервисов по отслеживанию передвижения авиации, 2 апреля самолет C-130J вылетел с авиабазы Рамштайн в Германии и в тот же день приземлился в Киеве.
Два дня спустя самолет C-17A Globemaster III приземлился в аэропорту Львова. Он вылетел с территории США, а до Украины совершил посадку на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в Севилье — стратегическом пункте в обеспечении транзита грузов военного назначения в Африку и на Ближний Восток.
«Активизация американской авиации на Украине происходит на фоне обострения военной обстановки в Донбассе и утверждений украинского руководства о якобы скоплении российских войск у границ Украины», — сообщает «Российский диалог».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя офиса главы государства Роман Машовец призвал страны НАТО проводить с Украиной совместные мероприятия, в том числе военные учения, включающие сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Также он призвал страны Североатлантического альянса, которые граничат с Украиной, повысить уровень боевой готовности войск.