США начали переброску военной техники на Украину

Согласно данным сервисов по отслеживанию передвижения авиации, 2 апреля самолет C-130J вылетел с авиабазы Рамштайн в Германии и в тот же день приземлился в Киеве.

Два дня спустя самолет C-17A Globemaster III приземлился в аэропорту Львова. Он вылетел с территории США, а до Украины совершил посадку на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в Севилье — стратегическом пункте в обеспечении транзита грузов военного назначения в Африку и на Ближний Восток.