Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа

Как уточнил генерал армии, на строительство второй ветки БАМа будут брошены силы всех десяти бригад железнодорожных войск. «Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска – 340 км», – отметил замминистра.