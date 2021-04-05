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К строительству второй ветки БАМа подключили армию

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
20 минут назад
Подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России 5 апреля приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали, сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа
Фото: ТАССТАСС
«Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали», – приводит слова Булгакова ТАСС.
Как уточнил генерал армии, на строительство второй ветки БАМа будут брошены силы всех десяти бригад железнодорожных войск. «Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска – 340 км», – отметил замминистра.
Напомним, 2 марта президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты. 6 марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что на первом этапе планируется построить около 670 километров путей, на втором этапе – более 1, 3 тыс. километров. При этом первый этап модернизации БАМа и Транссиба планируется завершить в 2021 году.
Армия,Общество,Михаил Мишустин,Дмитрий Булгаков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия,
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