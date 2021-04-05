Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа

Напомним, 2 марта президент Владимир Путин
на совещании по вопросам развития угольной отрасли поручил
правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты. 6 марта глава правительства Михаил Мишустин
сообщил, что на первом этапе планируется
построить около 670 километров путей, на втором этапе – более 1, 3 тыс. километров. При этом первый этап модернизации БАМа и Транссиба планируется завершить в 2021 году.