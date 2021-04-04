NI назвал пять вооружений, из-за которых Украина не победит Россию

Журналист Марк Епископос рассказал о вооружении в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с Украиной . Об этом сообщает National Interest.

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Он выразил мнение, что из-за обострения ситуации на востоке Украины может начаться война с Россией . По его словам, для ВСУ большие проблемы будет создавать тот факт, что российская армия имеет превосходство в воздухе и в вопросе противоракетной обороны.

Так, журналист рассказал о ЗРК С-400 «Триумф», которая базируется в Крыму и может стать угрозой для восточной и центральной Украины. Кроме того, Епископос напомнил об истребителях Су-35С, которые заряжены управляемыми бомбами и ракетами класса «воздух-земля».

Третьими в списке стали БМП-3М, которые предназначены для боях на суше. По его мнению, они более маневренные и легкие по сравнению с танками.

По части танков журналист назвал Т-90М и заявил, что Россия является мировым лидером по числу имеющихся на вооружении танков.