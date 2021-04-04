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NI назвал пять вооружений, из-за которых Украина не победит Россию

Газета.Ru
10 минут назад
Журналист Марк Епископос рассказал о вооружении в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с Украиной. Об этом сообщает National Interest.
NI назвал пять вооружений, из-за которых Украина не победит Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он выразил мнение, что из-за обострения ситуации на востоке Украины может начаться война с Россией. По его словам, для ВСУ большие проблемы будет создавать тот факт, что российская армия имеет превосходство в воздухе и в вопросе противоракетной обороны.
Так, журналист рассказал о ЗРК С-400 «Триумф», которая базируется в Крыму и может стать угрозой для восточной и центральной Украины. Кроме того, Епископос напомнил об истребителях Су-35С, которые заряжены управляемыми бомбами и ракетами класса «воздух-земля».
Третьими в списке стали БМП-3М, которые предназначены для боях на суше. По его мнению, они более маневренные и легкие по сравнению с танками.
По части танков журналист назвал Т-90М и заявил, что Россия является мировым лидером по числу имеющихся на вооружении танков.
В конце Епископос указал на российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», которые оснащены продвинутой технологией прицеливания: они также могут производить до восьми выстрелов в минуту.
Армия,Москва,Россия,Украина,
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