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СМИ: иракская военная база, где находятся силы США, подверглась ракетной атаке

ТАСС
51 минуту назад
Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath.
Базу с военными США обстреляли ракетами
Фото: ReutersReuters
По его информации, по территории базы иракских ВВС, где находятся и американские силы, было выпущено две ракеты.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Армия,Соединенные Штаты,
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