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Азербайджан сообщает о гибели 20 человек из-за подрыва на минах в Карабахе

Газета.Ru
2 часа назад
С 10 ноября в Нагорном Карабахе из-за подрыва на минах скончались 20 мирных граждан и военных Азербайджана. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МИД страны, еще 85 человек получили ранения.
Баку сообщил о гибели 20 человек из-за мин в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С 10 ноября (после подписания трехстороннего заявления по прекращению огня в Нагорном Карабахе - ИФ) жертвами подрыва на мине стали 14 гражданских лиц и 6 военных Азербайджана», — говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.
Спустя несколько попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
Армия,МИД,
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