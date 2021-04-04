В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Сирии испытан уникальный метод наведения ударных беспилотников

runews24.ru
21 минуту назад
Оружие было направлено на объекты террористов, помощь в наведении оказывал модернизированный носимый комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М".
В Сирии испытали новый метод наведения ударных дронов
Фото: из открытых источниковиз открытых источников
Как сообщает РИА Новости, испытания подтвердили высокие показатели оперативность и точность поражения целей.
Когда именно проведены испытания, не уточняется. Отмечается, что беспилотники "Иноходец" совершали удары по вновь выявляемым с помощью КРУС "Стрелец-М" целям. Информация об объектах передавалась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками, а также командованию в режиме онлайн.
Уточняется, что обнаруженные цели отображаются на фоне электронной карты на планшете с указанием точных параметров - это могут быть танки, бронетехника, а также живые люди.
При этом КРУС пока что не позволяет непосредственно управлять боевыми беспилотниками - эти функции выполняет оператор.
Армия,Сирийская Арабская Республика,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители