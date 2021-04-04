В Сирии испытали новый метод наведения ударных дронов

Оружие было направлено на объекты террористов, помощь в наведении оказывал модернизированный носимый комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М".

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Как сообщает РИА Новости, испытания подтвердили высокие показатели оперативность и точность поражения целей.

Когда именно проведены испытания, не уточняется. Отмечается, что беспилотники "Иноходец" совершали удары по вновь выявляемым с помощью КРУС "Стрелец-М" целям. Информация об объектах передавалась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками, а также командованию в режиме онлайн.

Уточняется, что обнаруженные цели отображаются на фоне электронной карты на планшете с указанием точных параметров - это могут быть танки, бронетехника, а также живые люди.