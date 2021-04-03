ВСУ восемь раз за сутки обстреляли ДНР

Уточняется, что украинские силовики в нарушение договоренностей о перемирии и Минских соглашений обстреливали город Донецк (микрорайон Октябрьский, район Вольво-центр), села Спартак, Яковлевка, поселок Старомихайловка. Для обстрелов украинская армия применяла миномет калибра 120 мм, вооружения боевой машины пехоты (БМП), ручной противотанковый гранатомет.