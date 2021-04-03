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В Киеве заявили, что вместе с НАТО готовят войну за Крым

Ura.Ru
12 минут назад
В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Россией. Такого мнения придерживается военный эксперт, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
НАТО отработает войну с Россией за Крым на учениях 2021 года
Фото: flickr.comflickr.com
«Где-то уже стартует переброска войск. Отрабатываются элементы стратегического развертывания. Сейчас столкнулись НАТОвские и российские учения, фокусом этого является ситуация осложнения конфликта на Балканах и в Черноморском бассейне, включая Крым. Российские военные уже отрабатывают тот сценарий, которому следовал бы Запад при войне с Россией. Над Балтийским и Черным морем перехватили более десятка российских самолетов, и Запад говорит, что это беспрецедентное количество перехватов. Давайте прямым текстом: война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — заявил он в эфире UKRLife.TV.
Военных учения НАТО должны пройти уже в мае—июне этого года, приводит информацию «Царьград». Войска будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике.
Ранее вооруженные силы Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность, напоминает деловая газета «Взгляд».
Армия,Алексей Арестович,НАТО,Царьград ТВ,Деловая газета "Взгляд",Республика Крым,Киев,Россия,Украина,
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