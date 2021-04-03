НАТО отработает войну с Россией за Крым на учениях 2021 года

Военных учения НАТО должны пройти уже в мае—июне этого года, приводит информацию «Царьград». Войска будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике.

Ранее вооруженные силы Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность, напоминает деловая газета «Взгляд».