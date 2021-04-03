НАТО отработает войну с Россией за Крым на учениях 2021 года

«Где-то уже стартует переброска войск. Отрабатываются элементы стратегического развертывания. Сейчас столкнулись НАТОвские и российские учения, фокусом этого является ситуация осложнения конфликта на Балканах и в Черноморском бассейне, включая Крым. Российские военные уже отрабатывают тот сценарий, которому следовал бы Запад при войне с Россией. Над Балтийским и Черным морем перехватили более десятка российских самолетов, и Запад говорит, что это беспрецедентное количество перехватов. Давайте прямым текстом: война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — заявил он в эфире UKRLife.TV.