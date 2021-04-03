Тайвань открестился от помощи КНДР в постройке подлодок

Отмечается, что две из четырех подводных лодок, имеющихся у Тайваня, были построены в Нидерландах в 1980-х годах, хотя впоследствии страна отказалась продавать острову другие. Ранее сообщалось, что Тайвань приступает к строительству флота современных подводных лодок, надеясь на дальнейшее укрепление своих возможностей в сфере национальной обороны.