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США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России

News.ru
49 минут назад
Американские военные части в Европе приведены в максимальную степень боеготовность. Об этом сообщило Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM).
Принятию этого решения способствовало сразу несколько событий. В частности, речь идёт об эскалации конфликта на востоке Украины, наращивании Россией военной мощи вдоль границы, а также всплытии трёх российских атомных подводных лодок в Арктике, сообщает Politico.
Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским вооружённым силам ещё предстоит достичь этого уровня, — говорится в статье.
При этом представитель EUCOM Венди Снайдер отказалась подробно обсуждать уровни боеготовности войск. Это секретная информация.
Как писал NEWS.ru, в официальном аккаунте в Twitter Стратегического командования армии США появилось загадочное сообщение, походившее на случайный набор букв. Пользователи стали выдвигать различные версии случившегося. В частности, кто-то решил, что по клавиатуре пробежалась кошка, часть юзеров предположила, что это послание инопланетян. Некоторые же восприняли данное сообщение как сигнал о начале ядерной войны.
Выяснилось, что непонятное сообщение написал ребёнок, которого менеджер Twitter-аккаунта оставил без присмотра. Твит удалили, но его успели репостнуть 11 тысяч раз.
Армия,Видео,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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