США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России

Как писал NEWS.ru, в официальном аккаунте в Twitter Стратегического командования армии США появилось загадочное сообщение, походившее на случайный набор букв. Пользователи стали выдвигать различные версии случившегося. В частности, кто-то решил, что по клавиатуре пробежалась кошка, часть юзеров предположила, что это послание инопланетян. Некоторые же восприняли данное сообщение как сигнал о начале ядерной войны.