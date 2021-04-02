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ЛНР заявила об обстрелах со стороны Украины
Lenta.ru
16 минут назад
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что с начала суток войска
Украины
совершили четыре обстрела. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».
Фото:
ТАСС
ТАСС
По населенному пункту Лозовое огонь велся из минометов, также
Киев
использовал гранатометы, утверждают в
Луганске
.
Погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Ранее бывший премьер-министр Украины
Николай Азаров
оценил
риск возобновления полномасштабной войны в Донбассе. По его словам, без команды США все ограничится локальными провокациями.
Между тем украинские власти
призвали
не паниковать из-за переговоров о Донбассе без участия президента
Владимира Зеленского
.
Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
Армия
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Владимир Зеленский
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Николай Азаров
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Киев
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Луганск
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Украина
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