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ЛНР заявила об обстрелах со стороны Украины

Lenta.ru
16 минут назад
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что с начала суток войска Украины совершили четыре обстрела. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».
ЛНР заявила об обстрелах со стороны Украины
Фото: ТАССТАСС
По населенному пункту Лозовое огонь велся из минометов, также Киев использовал гранатометы, утверждают в Луганске.
Погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил риск возобновления полномасштабной войны в Донбассе. По его словам, без команды США все ограничится локальными провокациями.
Между тем украинские власти призвали не паниковать из-за переговоров о Донбассе без участия президента Владимира Зеленского.
Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
Армия,Владимир Зеленский,Николай Азаров,Киев,Луганск,Украина,
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