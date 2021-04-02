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ВСУ провели учения у границы Крыма

Алиса Селезнёва
50 минут назад
Военнослужащие украинских инженерно-саперных подразделений провели учения у границы Крыма. Об этом со ссылкой на пресс-службу командования Объединенных сил ВС Украины сообщает РИА Новости.
ВСУ провели учения у границы Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным пресс-службы, в ходе учений были отработаны марш бросок, подготовка к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений, а также уничтожение целей условного противника в полете на малых высотах.
«Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений», - отметили в военном ведомстве.
При этом командование подчеркнуло, что ВСУ регулярно проводят подобные учения, в ходе которых отрабатывают противодействие высадке морского десанта условного противника и его полное уничтожение.
Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в Черноморском регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.
На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства.
Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.
Армия,Андрей Картаполов,Министерство обороны,НАТО,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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