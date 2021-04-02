ВСУ провели учения у границы Крыма

Военнослужащие украинских инженерно-саперных подразделений провели учения у границы Крыма . Об этом со ссылкой на пресс-службу командования Объединенных сил ВС Украины сообщает РИА Новости.

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По данным пресс-службы, в ходе учений были отработаны марш бросок, подготовка к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений, а также уничтожение целей условного противника в полете на малых высотах.

«Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений», - отметили в военном ведомстве.

При этом командование подчеркнуло, что ВСУ регулярно проводят подобные учения, в ходе которых отрабатывают противодействие высадке морского десанта условного противника и его полное уничтожение.

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в Черноморском регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных.

На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства.