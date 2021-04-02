Стало известно о проверке Черноморского флота в Крыму

В ходе них командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения. В целом в ходе проверки будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.