Стало известно о проверке Черноморского флота в Крыму

В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов
рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО
планируют провести в регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных. На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.