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ЧФ проводит проверку в Крыму и Краснодарском крае

Артём Кульша
1 час назад
Черноморский флот проводит контрольную проверку в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщают «Вести Севастополя».
Стало известно о проверке Черноморского флота в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова. В ее рамках военнослужащие соединений и частей, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, примут участие в двусторонних тактических учениях.
В ходе них командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения. В целом в ходе проверки будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.
«Контрольная проверка за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки на 2021 год», — отметили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в Севастополе.
В марте, как сообщал «Рамблер», заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал, что в 2021-м вооруженные силы Украины и НАТО планируют провести в регионе восемь совместных учений с участием около 11 тысяч военных. На этом фоне власти России принимают необходимые меры для пресечения угроз безопасности государства. Картаполов заверил, что группировка российских войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность России.
Армия,Андрей Картаполов,Игорь Осипов,НАТО,Краснодарский Край,Республика Крым,
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