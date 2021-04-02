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В Крыму стартовала проверка сил Черноморского флота

ТК «Звезда»иещё 4
42 минуты назад
Черноморский флот запустил плановую проверку сил за зимний период обучения. Она пройдет в рамках соединений и воинских частей ЧФ, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае.
В Крыму стартовала проверка сил ЧФ
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России
Проверка позволит оценить, насколько качественно была организована подготовка, на каком уровне находится слаженность подразделений, в каком состоянии вооружение и техника, как поддерживается дисциплина.
В ходе проверки пройдут двусторонние тактические учения. Они станут отличной возможностью для командиров подразделений продемонстрировать самостоятельность в принятии решений и способность перехватывать инициативу на поле боя.
Учения будут отмечены взаимодействием батальонных тактических групп вместе с кораблями и эскадрильями авиации - оперативно-тактической, морской и армейской.
Задачи будут отрабатываться как в обороне, так и в наступлении.
Армия,Краснодарский Край,Республика Крым,
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