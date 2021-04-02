В России создают цепочку гиперзвуковых комплексов

"Сегодня то, что на слуху - "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
"Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же "Авангарда", с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", - сказал Леонов.
"То, что мы впереди планеты всей - в этом никакой тайны нет", - полагает глава предприятия.