Первая партия флотских БМП-3 прибыла в войска

Флотская версия БМП-3 отличается улучшенной плавучестью и остойчивостью. Из оснащения исключено оборудование для самоокапывания, взамен введены облегченный водоотражающий щиток, дополнительные щитки на башню, телескопическая труба водозаборника. БМП-3Ф может двигаться на плаву при волнении до трех баллов, вести прицельную стрельбу при волнении до двух баллов, находиться на воде до семи часов. Машина способна выходить на берег в условиях прибойной волны и буксировать однотипное изделие, хорошо маневрирует на плаву.