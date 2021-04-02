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Первая партия флотских БМП-3 прибыла в войска

Российская Газета
43 минуты назад
Во Владивосток прибыла первая партия БМП-3Ф. Техника предназначена для вооружения морской пехоты Тихоокеанского флота - он первым получит новые бронемашины, пишет bmpd.
Первая партия флотских БМП-3 прибыла в войска
Фото: TwitterTwitter
Передача БМП назначена на 7 апреля, сообщили в Минобороны РФ. После получения новой техники экипажи проведут занятия по вождению боевых машин на пересеченной местности с преодолением различных препятствий. Также запланированы боевые стрельбы из штатного вооружения бронетехники.
Флотская версия БМП-3 отличается улучшенной плавучестью и остойчивостью. Из оснащения исключено оборудование для самоокапывания, взамен введены облегченный водоотражающий щиток, дополнительные щитки на башню, телескопическая труба водозаборника. БМП-3Ф может двигаться на плаву при волнении до трех баллов, вести прицельную стрельбу при волнении до двух баллов, находиться на воде до семи часов. Машина способна выходить на берег в условиях прибойной волны и буксировать однотипное изделие, хорошо маневрирует на плаву.
На флотской версии БМП установлен новый основной прицел со встроенным лазерным дальномером и возможностью управления ПТУР. Штатное вооружение машины: пушки калибра 30 и 100 мм, последняя способна стрелять ПТУР "Кастет".
Армия,Владивосток,
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