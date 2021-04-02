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Военные Украины показали на видео учения на границе с Крымом

Алевтина Жаркова
42 минуты назад
Украинские военные провели учения на границе с Крымом вдоль побережья Черного и Азовского морей. В ходе маневров военные инженеры и саперы отработали установку мин. Соответствующее видео публикует телеканал «360».
На сайте Министерства обороны Украины отмечается, что бойцы ВСУ выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений при поддержке артиллерии и авиации.
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев уточнил, что военные резервы почти еженедельно отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадки морского десанта вероятного противника.
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