Украинские военные провели учения на границе с Крымом вдоль побережья Черного и Азовского морей. В ходе маневров военные инженеры и саперы отработали установку мин. Соответствующее видео публикует телеканал «360».
На сайте Министерства обороны Украины отмечается, что бойцы ВСУ выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений при поддержке артиллерии и авиации.
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев уточнил, что военные резервы почти еженедельно отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадки морского десанта вероятного противника.