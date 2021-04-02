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Азербайджан показал обломки ракет «Искандер» в Карабахе

Алиса Селезнёва
1 час назад
Представители Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) показали фотографии частей ракет «Искандер», которые, как утверждает Азербайджан, были использованы Арменией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.
Азербайджан показал обломки ракет «Искандер» в Карабахе
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», ранее в ANAMA заявили, что Армения применяла ракетные комплексы «Искандер» в окрестностях города Шуша, обломки двух ракет были обнаружены во время операции по очистке территорий.
Обломки ракет были представлены сегодня на территории ОАО «Азерландшафт», их показали представители Национального агентства по разминированию территорий.
Представитель ANAMA заявил журналистам, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта, сейчас уточняется их модификация.
В свою очередь начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян отказался комментировать возможное применение комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, пишет «Интерфакс».
«Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению», - заявил он.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел острую фазу 27 сентября 2020 года. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. 8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши. Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.
Армия,РИА Новости,Интерфакс,Армения,Азербайджан,
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