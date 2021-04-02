В Карабахе нашли обломки ракет "Искандеров"

Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер", использованных, по утверждению Баку Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года, и показал фотографии частей ракет, передает корреспондент РИА Новости.

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Обломки ракет были представлены в пятницу на территории ОАО "Азерландшафт", их показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA). При этом ранее Армения опровергла утверждение о применении "Искандеров" в ходе последнего конфликта, хотя до этого премьер Никол Пашинян заявлял о том, что якобы Ереван использовал их. Минобороны РФ выражало недоумение по поводу слов Пашиняна.

Представитель ANAMA в пятницу заявил журналистам, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин. По его словам, в настоящее время ведется уточнение модификации ракет. Представитель ANAMA, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что географические координаты обломков ракет следующие: 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E.

"В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер". Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер". Все это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.

Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%". В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.