Украина заявила о «выгодной» для России войне в Донбассе

«Это усиление санкций со стороны всех стран, в том числе европейских. И США, и Канады, и Австралии», — подчеркнул он.
«Поэтому именно таким политико-дипломатическим способом, через усиление санкций, для того чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной. А россияне — прагматики. Мы можем о них говорить разное, но они прагматичны и умны. Они просто будут ставить на весы и взвешивать, что им выгоднее: продолжать эту войну в Украине или выйти из нашей страны», — заявил он.
«Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.