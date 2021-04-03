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Зеленский похвастался мощью украинской армии

Газета.Ruиещё 5
19 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на стремление урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любой силе, сообщает РИА "Новости".
Зеленский похвастался мощью украинской армии
Фото: ТАССТАСС
"Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. Наша армия способна дать отпор кому угодно и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил Зеленский.
Главным условием мощи украинской армии Зеленский назвал поддержку партнеров, в первую очередь - США.
"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", - уточнил Зеленский.
Ранее Байден при разговоре с Зеленским сообщил, что хочет посетить Украину.
Армия,Войска,Владимир Зеленский,РИА Новости,Украина,
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