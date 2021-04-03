Зеленский похвастался мощью украинской армии

"Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. Наша армия способна дать отпор кому угодно и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил Зеленский.
"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", - уточнил Зеленский.