У берегов Крыма заметили британский самолет-разведчик

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило
, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. Днем ранее с аналогичным заявлением выступил
главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак
. По его словам, Россия перебросила дополнительные воинские соединения в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, отмечал он, после последних учений российских десантников в Крыму их не вывезли в места предыдущей дислокации, а оставили на полуострове.