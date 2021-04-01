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У берегов Крыма заметили британский самолет-разведчик

Lenta.ru
16 минут назад
У берегов Крыма заметили британский самолет-разведчик Boeing RC-135W. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar Twitter.
У берегов Крыма заметили британский самолет-разведчик
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 13:45 по московскому времени самолет Королевских ВВС Великобритании заметили в воздушном пространстве Украины. Через час он приступил к разведывательному полету вдоль российского побережья Черного моря, а еще через два часа закончил работу и вернулся на базу.
31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. Днем ранее с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак. По его словам, Россия перебросила дополнительные воинские соединения в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, отмечал он, после последних учений российских десантников в Крыму их не вывезли в места предыдущей дислокации, а оставили на полуострове.
Армия,Руслан Хомчак,Boeing,Республика Крым,
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