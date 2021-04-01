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Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400

ТАССиещё 2
1 час назад
Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в письменном заявлении по итогам переговоров, которое американский министр разместил у себя в Twitter.
Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от С-400
Фото: ReutersReuters
"Остин и Акар обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО, в том числе вызовы, которые представляет собой Россия", - утверждается в документе.
"Министр Остин отметил важность работы по укреплению американо-турецкого сотрудничества между военными структурами и призвал Турцию не оставлять в своем распоряжении российскую систему ЗРС С-400", - отмечается в нем.
Армия,Ллойд Остин,Хулуси Акар,НАТО,Пентагон,Анкара,Турция,
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