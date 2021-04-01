Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от С-400

Глава ПентагонаЛлойд Остин в четверг в телефонном разговоре с министром национальной обороны ТурцииХулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в письменном заявлении по итогам переговоров, которое американский министр разместил у себя в Twitter.
"Остин и Акар обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО, в том числе вызовы, которые представляет собой Россия", - утверждается в документе.
"Министр Остин отметил важность работы по укреплению американо-турецкого сотрудничества между военными структурами и призвал Турцию не оставлять в своем распоряжении российскую систему ЗРС С-400", - отмечается в нем.