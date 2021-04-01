Украина провела танковые учения в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения бронетанковых соединений, имитирующие масштабное наступление на линии разграничения огня в Донбассе. Сообщение об этом распространил украинский штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook

Фото: globallookpress.com © Anatolii Stepanov globallookpress.com © Anatolii Stepanov

По легенде учений, условный противник прорвал украинскую оборону на укрепленных пунктах, вынудив пехотные соединения отступить. После этого танкисты были подняты по тревоге и направлены на отражение атаки. «Во время разведки боем танкисты определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва», — говорится в сообщении штаба.

После этого, согласно замыслу тренировки, соединения были атакованы с воздуха, но танкисты отступили под прикрытием дыма, перегруппировались и «контратаковали врага с другого фланга». «Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики (...) Слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал», — резюмировали военные.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что любые попытки Киева вернуть Донбасс силовым путем следует расценивать как «чистое самоубийство». «Я в кошмарном сне не хотел бы рассматривать попытку захвата Донбасса», — резюмировал политик.