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Киев протестует из-за военного призыва в Крыму

News.ruиещё 3
36 минут назад
Протест в связи с кампанией по призыву в Вооружённые силы России в Крыму и Севастополе выразило Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского дипведомства.
Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
В заявлении говорится, что МИД Украины решительно протестует против совершения Российской Федерацией «военного преступления» — призыва проживающих на «оккупированных территориях» украинских граждан в российскую армию.
Кроме того, в ведомстве призвали мировое сообщество дать оценку действиям России и усилить давление на неё в сфере политики и дипломатии.
Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам референдума. Украина и ряд стран Запада не признали результаты народного волеизъявления.
Воинский весенний призыв стартовал в России 1 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что призывная кампания в стране вновь пройдёт с коронавирусными ограничениями.
Армия,МИД,Севастополь,Республика Крым,Киев,Россия,Украина,
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