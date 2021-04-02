Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму

Протест в связи с кампанией по призыву в Вооружённые силы России в Крыму и Севастополе выразило Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского дипведомства.
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
В заявлении говорится, что МИД Украины решительно протестует против совершения Российской Федерацией «военного преступления» — призыва проживающих на «оккупированных территориях» украинских граждан в российскую армию.
Кроме того, в ведомстве призвали мировое сообщество дать оценку действиям России и усилить давление на неё в сфере политики и дипломатии.
Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам референдума. Украина и ряд стран Запада не признали результаты народного волеизъявления.
Воинский весенний призыв стартовал в России 1 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что призывная кампания в стране вновь пройдёт с коронавирусными ограничениями.