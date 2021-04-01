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Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу

РИА Новости
1 час назад
Упавший в акватории Куршского залива возле города Полесска в Калининградской области вертолет Ка-32 МЧС РФ подняли на берег, решается вопрос о его транспортировке, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Калининградской области.
Упавший под Калининградом Ка-32 подняли на сушу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вечером 25 марта в 6 километрах к северу от Полесска вертолет Ка-32 МЧС РФ выполнял учебно-тренировочный полет, около 20.40 (21.40 мск) потерпел крушение, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Рассматриваются две версии ЧП: нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация.
"Вертолет выставили на грунт, закрепили на береговой черте. Возможно, его будут транспортировать, будет решаться вопрос с перевозкой, решение примут коллеги, которые будут проводить непосредственно следственные действия. На данный момент работа наших подразделений практически завершена", - сообщил представитель ведомства.
По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, после происшествия были организованы работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 с акватории залива. К месту крушения была направлена следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ. По данным главного управления МЧС РФ по региону, специалисты работали практически круглосуточно, но много факторов, в том числе погодных, не давали поднять вертолет с воды.
Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Армия,Министерство обороны,МЧС,СКР,РИА Новости,Калининградская Область,Полесск,Калининград,
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