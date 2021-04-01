Упавший под Калининградом Ка-32 подняли на сушу

Вечером 25 марта в 6 километрах к северу от Полесска вертолет Ка-32 МЧС РФ выполнял учебно-тренировочный полет, около 20.40 (21.40 мск) потерпел крушение, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Рассматриваются две версии ЧП: нарушение правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация.