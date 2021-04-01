Упавший под Калининградом Ка-32 подняли на сушу

По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, после происшествия были организованы работы по подъему упавшего вертолета Ка-32 с акватории залива. К месту крушения была направлена следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны РФ
. По данным главного управления МЧС РФ по региону, специалисты работали практически круглосуточно, но много факторов, в том числе погодных, не давали поднять вертолет с воды.