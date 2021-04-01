Спецназ ТОФ провел учения в акватории Авачинской бухты

На Камчатке в акватории Авачинской бухты и на береговом полигоне подразделение по борьбе с диверсионными силами и средствами соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провело специальное учение в акватории Авачинской бухты и на береговом полигоне.

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Боевые пловцы в водолазной амуниции погрузились под воду. В заданном районе им нужно было обнаружить условного противника, а именно «диверсантов», а после осмотреть дружественные корабли на предмет взрывчатых устройств и повреждений.

Самой эффектной частью учений стала отработка противодиверсионных мероприятий для безопасной стоянки кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота в пункте базирования. В акватории бухты Малая Лагерная специалисты установили заряды на препятствия, которые мешали проходу кораблей и с помощью их подрыва обеспечили безопасный проход к пирсам.

«Вода еще очень холодная - около 0 градусов. Но водолазы могут достаточно долго работать в такой температуре, так как у них есть теплые костюмы, а реальное время нахождения под водой все же больше зависит от размера кислородного баллона», - передает с места корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.