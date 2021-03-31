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В Крыму обеспокоены масштабной переброской военной бронетехники

runews24.ru
34 минуты назад
В Крыму нарастает волнение местного населения в связи с масштабной переброской по железной дороге военной бронетехники. Очевидцы выложили видео с колоннами, движущимися по железнодорожной ветке Крымского моста. Пользователи соцсетей сообщают, что движение военных колонн замечено практически во всех районах республики.
В Крыму обеспокоились переброской бронетехники
Фото: Плохие Новости Крым/ВКонтактеПлохие Новости Крым/ВКонтакте
Такое видео, например, опубликовано в группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» ВКонтакте. Под роликом с названием «Добро пожаловать в Крым» появилось уже почти три сотни комментариев, число которых продолжает расти.
Одни подписчики сообщества отмечают, что оснований для паники нет и 9 мая эту технику можно будет не только увидеть, но и потрогать. Другие говорят о том, что бронетехника перебрасывается в Крым в противовес НАТО и Украине, которые разместили у границ Крыма свои вооруженные силы.
Как сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, переброска техники связана с учениями, которые проводятся в Крыму, Краснодарском и Ставропольском крае, а также на Северном Кавказе.
«Проводится итоговая проверка войск округа за зимний период обучения», - пояснили в ведомстве, подчеркнув, речь не идёт ни о каких провокациях со стороны Украины.
Армия,НАТО,Севастополь,Республика Крым,Симферополь,
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