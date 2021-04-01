«Адмирал Горшков» поразил противника в Баренцевом море

Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль «Рассвет», закрытие морского района обеспечивали корабли Кольской флотилии: малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», а также базовые тральщики «Коломна» и «Ядрин». Участок Баренцева моря, где проводились учения, был заранее объявлен опасным и закрыт для судоходства и полетов авиации, отмечается в сообщении.