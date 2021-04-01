В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Адмирал Горшков» поразил воздушные цели условного противника в Баренцевом море

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» в рамках учений в Баренцевом море поразил две воздушных мишени зенитными ракетами комплекса ПВО «Полимент – Редут», сообщило Министерство обороны России.
«Адмирал Горшков» поразил противника в Баренцевом море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Полимент – Редут» в Баренцевом море. Корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем «Айсберг», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль «Рассвет», закрытие морского района обеспечивали корабли Кольской флотилии: малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», а также базовые тральщики «Коломна» и «Ядрин». Участок Баренцева моря, где проводились учения, был заранее объявлен опасным и закрыт для судоходства и полетов авиации, отмечается в сообщении.
В пятницу, 26 марта, фрегат «Адмирал Горшков» провел артиллерийские стрельбы из 130-миллиметровой установки по мишеням на Новой Земле.
Армия,Министерство обороны,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители