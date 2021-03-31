В Амурской области прошли учения

В ходе манёвров расчёты отработали тактики огневых налётов, подвижного огневого вала и удара массированным огнём по условному противнику из самоходных орудий «Гиацинт».

В учениях были задействованы более 2000 военнослужащих, 500 единиц техники, а также беспилотники «Орлан-10».