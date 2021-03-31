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В Амурской области прошли учения ВВО

RT на русском
53 минуты назад
В Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.
В Амурской области прошли учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
В ходе манёвров расчёты отработали тактики огневых налётов, подвижного огневого вала и удара массированным огнём по условному противнику из самоходных орудий «Гиацинт».
В учениях были задействованы более 2000 военнослужащих, 500 единиц техники, а также беспилотники «Орлан-10».
Ранее ФАН сообщало, что на Камчатке прошли военные учения морской пехоты Тихоокеанского флота.
Армия,Амурская Область,
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