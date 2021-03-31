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Во французской армии обнаружили украинских нацистов

Lenta.ru
1 час назад
В рядах французской армии обнаружили десятки солдат с экстремистскими взглядами — журналисты левого издания Mediapart нашли в открытых данных, в том числе в соцсетях, их фотографии и видео в одежде с символикой нацистов, такими же татуировками, а также множество случаев демонстрации нацистского приветствия.
Во французской армии нашли украинских нацистов
Фото: ReutersReuters
Речь идет о более чем 50 связанных между собой военнослужащих из 14 различных боевых единиц, в основном — из Иностранного легиона. В нем, в частности, служит капрал Никита Х. родом с Украины. Журналисты продемонстрировали его симпатии к символике Третьего рейха и случаи, когда во время миссии в Гайане он издевался над местным чернокожим населением. Отмечается, что среди выявленных неонацистов присутствуют и украинцы, и россияне.
Среди других предполагаемых выявленных экстремистов — десантник, который на своей странице в Facebook демонстрировал нацистские татуировки и желал смерти трансгендерам.
В 2020 году элитное подразделение германского спецназа распустили из-за того, что среди его бойцов и командиров была крайне распространена экстремистская идеология.
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