Во французской армии нашли украинских нацистов

В рядах французской армии обнаружили десятки солдат с экстремистскими взглядами — журналисты левого издания Mediapart нашли в открытых данных, в том числе в соцсетях, их фотографии и видео в одежде с символикой нацистов, такими же татуировками, а также множество случаев демонстрации нацистского приветствия.

Речь идет о более чем 50 связанных между собой военнослужащих из 14 различных боевых единиц, в основном — из Иностранного легиона. В нем, в частности, служит капрал Никита Х. родом с Украины. Журналисты продемонстрировали его симпатии к символике Третьего рейха и случаи, когда во время миссии в Гайане он издевался над местным чернокожим населением. Отмечается, что среди выявленных неонацистов присутствуют и украинцы, и россияне.