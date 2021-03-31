В России могут изменить флаги ВМФ

Флаги кораблей российского Военно-морского флота могут поменять свою конфигурацию, изменится место где будет изображен орден, следует из проекта указа президента РФ о Военно-морском флаге России , размещенном на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Изменения могут коснуться орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) предлагается изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.

В проекте указа оговаривается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, причем каждый член экипажа корабля обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою". Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. Причем, если его невозможно водрузить на положенном месте, полотнище поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно.

"При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", - отмечается в проекте указа.