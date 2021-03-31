На Украине сократили призыв на срочную службу

Накануне Верховная рада
приняла закон, позволяющий в течение суток призывать на службу в армии резервистов без объявления мобилизации в "особый период". Как отмечал глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич
, закон вводит новый вид службы, предусматривающий контракты с резервистами оперативного резерва в "особый период". Он добавил, что такой инструмент позволит в течение 24 часов в случае обострения ситуации или нарушения границ страны "привлечь уже имеющийся резерв". Планируется, что в указанный резерв войдет небольшое число граждан, которые имеют боевой опыт.