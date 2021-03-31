На Украине сократили призыв на срочную службу

Представитель Генштаба для сравнения сообщил, что в прошлом году на срочную военную службу в ВСУ призваны в мае - июле 9 тыс. человек, в октябре - декабре - 7 500. В то же время он отметил, что уменьшение числа призывников касается не всех воинских подразделений.

Учитывая ситуацию с распространением коронавируса на Украине, все срочники после прибытия в воинские части будут находиться на двухнедельной обсервации. В Генштабе также заверили, что они не будут отправляться на службу в зону силовой операции в Донбасс "даже по собственному желанию".