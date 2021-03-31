В ДНР назвали дату начала наступления Украины на Донбасс

Вооруженные силы Украины могут начать наступление на самопровозглашенную Донецкую народную республику до 2 мая. Об этом первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил «Украине.ру».

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Он сообщил, что украинские военные уже готовы к наступлению, запасли достаточно топлива, техники и боеприпасов для этого и ожидают лишь, когда подсохнет земля, что необходимо для мобильности и скорости, нужных для проведения успешной наступательной операции.

При этом украинцы рассчитывают начать наступление до того как на деревьях появится обильная листва — чтобы обзор был хорошим.

«Есть признаки подготовки наступления украинских войск до 2 мая», — рассказал Безсонов.

Он упомянул в числе таковых тот факт, что служащие ВСУ снимают минные заграждения на подконтрольной территории Донбасса. Первый заместитель министра информации ДНР назвал это свидетельством подготовки коридоров для наступления.

3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции ДНР сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.