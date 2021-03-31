Китай поддержит Россию в случае удара Японии по Курилам

Китай отреагирует на размещение американских ракет на территории Японии . Об этом сообщает «ПолитРоссия».

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Недавно СМИ сообщили о готовности Токио рассмотреть возможность размещения американских ракет средней дальности на своей территории. Японские интернет-пользователи призвали использовать их против России, чтобы заставить ту вернуть Курильские острова.

В России сообщили, что отреагируют на размещение ракет США в Японии соответствующими мерами. В Китае заявили о том же.

В США и Японии опровергли информацию о том, что вопрос размещения американских ракет на японской территории рассматривается.

«Независимо от того, какое итоговое решение примет Токио, ему был послан четкий сигнал — страна окажется между двух огней, если попытается угрожать России американскими ракетами и решится на пограничные провокации», — сообщает «ПолитРоссия».