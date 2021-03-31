17 беспилотников закупят для саратовских лесхозов

Саратовской области для охраны лесов от пожаров в 2021 году выделят 82,4 млн рублей. Об этом заявил на брифинге 31 марта министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин

Для тушения пожаров сформируют 25 групп, в состав которых войдут 130 пожарных машин и 815 единиц оборудования.

Для саратовских лесхозов уже закупили шесть дронов, планируется покупка еще 17 беспилотников. Дроны задействуют при осмотре труднодоступных мест и в условиях сильного задымления.

Кроме этого, по словам министра, в текущем году в два раза увеличено финансирование наземного патрулирования. Уже утверждены 170 маршрутов протяженностью свыше 13 тыс. километров.