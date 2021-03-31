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Для саратовских лесхозов закупят ещё 17 беспилотников

ИА Regnum
1 час назад
Саратовской области для охраны лесов от пожаров в 2021 году выделят 82,4 млн рублей. Об этом заявил на брифинге 31 марта министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
17 беспилотников закупят для саратовских лесхозов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для тушения пожаров сформируют 25 групп, в состав которых войдут 130 пожарных машин и 815 единиц оборудования.
Для саратовских лесхозов уже закупили шесть дронов, планируется покупка еще 17 беспилотников. Дроны задействуют при осмотре труднодоступных мест и в условиях сильного задымления.
Кроме этого, по словам министра, в текущем году в два раза увеличено финансирование наземного патрулирования. Уже утверждены 170 маршрутов протяженностью свыше 13 тыс. километров.
Как сообщало ИА REGNUMа, в Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Экология» регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году приобрести 267 единиц противопожарного оборудования, порядка 7,1 км пожарных рукавов, 6 лесохозяйственных тракторов и 5 единиц противопожарной техники.
Армия,Константин Доронин,Саратовская Область,
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