ЛНР обвинила Киев в минировании окраин Донбасса

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) обвинили украинских силовиков в минировании окраин подконтрольного Киеву
города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом, как передает РИА «Новости»
, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
.
«Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62», - заявил он.
Филипоненко отметил, что украинские силовики создают минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах, и призвал жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса к осторожности.
Он также призвал сообщать о фактах минирования в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ
, прокуратуру
и военно-гражданскую администрацию.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе украинские СМИ рассказали, что власти ДНР начали стягивать технику и личный состав в Горловку, на территорию завода «Эластомер».
Предприятие находится в девяти километрах от линии разграничения. Второй объект ДНР появился неподалеку от населенного пункта Моспино.
В ДНР, в свою очередь, заявили, что членов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) начали массово перебрасывать на Горловское направление.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что ситуация в Донбассе становится более напряженной, и выразил надежду, что это не приведет к полноценным боевым действиям.