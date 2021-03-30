ЛНР обвинила Киев в минировании окраин Донбасса

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«Нами отмечается работа украинских саперов на восточной окраине населенного пункта Попасная, где ранее на выезде из населенного пункта отмечалась установка 100 противотанковых мин ТМ-62», - заявил он.

Филипоненко отметил, что украинские силовики создают минно-взрывные заграждения в непосредственной близости к населенным пунктам и на дорогах, и призвал жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса к осторожности.

Он также призвал сообщать о фактах минирования в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ прокуратуру и военно-гражданскую администрацию.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе украинские СМИ рассказали, что власти ДНР начали стягивать технику и личный состав в Горловку, на территорию завода «Эластомер».

Предприятие находится в девяти километрах от линии разграничения. Второй объект ДНР появился неподалеку от населенного пункта Моспино.

В ДНР, в свою очередь, заявили, что членов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) начали массово перебрасывать на Горловское направление.