Опубликовано видео второго полета Ил-112В

Видео второго испытательного полёта нового военно-транспортного самолёта Ил-112В, состоявшегося на базе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО), опубликовано во вторник.

На трехминутном ролике, обнародованном пресс-службой госкорпорации "Ростех", показано, как машина взлетает с взлетно-посадочной полосы аэродрома ВАСО и через некоторое время приземляется туда же. Коллектив завода встречает экипаж Ил-112В, подбрасывая на руках пилотов и инженеров, осуществивших этот испытательный полёт.

В ходе полета проверялись различные режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел без неприятных сюрпризов.

Ил-112 пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя Николая Хлудеева.

Как отметил ранее управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, с первого полета, состоявшегося два года назад, "были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний", проводимых совместно с Минобороны.